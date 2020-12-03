Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 13:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul'da yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Dolandırıcılık suçundan Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Azerbaycanlı kişi, İstanbul'da polis operasyonuyla yakalandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Interpol tarafından Azerbaycan'da dolandırıcılık suçundan hakkında arama kararı bulunan Azerbaycan uyruklu Sadık M.'nin, Bağcılar'da olduğuna dair bilgi üzerine ilçede çalışma başlattı.
Ekipler düzenledikleri operasyonda, Sadık M'yi çalıştığı tekstil atölyesinde gözaltına aldı.
Azerbaycan'dan 3,5 yıl önce Türkiye'ye gelen ve burada kaçak olarak bulunan Sadık M'nin, Azerbaycan emniyetinde, "kasten öldürme" suçundan da arandığı belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sadık M., Azerbaycan'a iade süreci işlemleri kapsamında, adliyeye sevk edildi.
Etiketler: İnterpol Kırmızı Bülten İstanbul
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