Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteorolojiden sağanak ve don uyarısı
[Fotoğraf: Getty]
Antalya ve Muğla ile Aydın'ın kıyı, İzmir'in batı kesimlerinde sağanak bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde ise buzlanma ve don olması öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Antalya ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı, İzmir'in batı kesimlerinde sağanak beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte, yer yer pus öngörülüyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak
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