Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı ve Su Ürünleri Avlama ve İşleme Bölümü Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, amatör balıkçılar için balon balığı avcılığı izninin olmadığını söyledi.

Prof. Deval, balon balığı avcılığının Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyısı olan illerde, çevirme ve sürütme ağları dışında avcılık faaliyetinde bulunan, Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı ve geçerli bir balıkçı gemisi ruhsat tezkeresine sahip olan balıkçılara verildiğini belirtti.

Destekleme kapsamında, sadece bu türün avcılığına izin verilerek kuyruğunun 1 milyon adede kadar, her bir adet başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacağını ifade eden Deval, diğer balon balığı türlerinin avcılık yasağının devam edeceğini ve amatör balıkçılar için balon balığı avcılığına izin olmadığına vurgu yaptı.

Akdeniz sularında 11 balon balığı türü var

Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, son 40 yıl içinde Akdeniz suları için kaydedilen balon balığı türlerinin sayısının 11'e yükseldiğini ve Türk denizlerinde Tetraodontidae familyasına ait 8 balon balığı türünün tespit edildiğini ifade etti.

Balon balıklarının altın zehirli kurbağadan sonra dünyadaki en zehirli ikinci omurgalı hayvan olarak kabul edildiğini söyleyen Prof. Deval, “Balon balıklarının gonad, karaciğer, bağırsak, kas dokuları ve bazen de derileri, tetrodotoksin (TTX) olarak tanımlanan nörotoksin içerir. Siyanürden 1200 kat daha zehirli olan tetrodotoksin insanlar için de ölümcüldür. Bir balon balığında 30 yetişkin insanı öldürmeye yetecek kadar toksin vardır ve bilinen bir panzehir de yoktur" dedi.

"Belirtiler balığı yedikten 10-45 dakika içinde ortaya çıkıyor"

Tetrodotoksin zehirlenmesinin belirtilerinin genellikle balon balığı zehrini yedikten 10- 45 dakika sonra ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Deval, “Zehirlenme, ağızda uyuşma ve karıncalanma, tükürük, mide bulantısı ve kusma ile başlar. Semptomlar felce, bilinç kaybına ve solunum yetmezliğine ilerleyebilir ve ölüme neden olabilir" şeklinde konuştu.

Dekan Prof. Dr. Deval, “Sularımızda bulunan balon balığı türlerinin maksimum boyları 16- 114 santim arasında değişirken, türlerinin dördü TTX ihtiva etmezken diğer dördü TTX ihtiva eder ve insanlar için öldürücüdür" ifadelerini kullandı.