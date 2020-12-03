Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 12:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da tarihi eser niteliğinde 6 gümüş plaka ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da tarihi eser niteliğinde 6 gümüş plaka ele geçirildi. Osmanlıca kabartma yazılar bulunan plakaları satmaya çalışan yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesine bağlı Niyazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu kişinin evindeki tarihi eser niteliği taşıyan gümüş levhaları satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin evinde arama yapan ekipler, toplam 1,5 kilogram ağırlığında, Osmanlıca kabartma yazılar bulunan 6 gümüş etnografik levha ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçakçılık Tarihi Eser
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