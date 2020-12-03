Antalya'daki bir cinayetten aranan 22 yaşındaki Muhammet Karataş'ın eşkaline uygun birinin Kahramanmaraş'ta bir otelde kaldığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3. katta bulunan otel odasına gittiği sırada üst kat merdiven boşluğundan polislere ateş edildi.

Kahramanmaraş'ta bir otelde çıkan silahlı kavgada açılan ateş sonucu iki polis yaralandı. Özel harekat polisleri ateşin açıldığı otele operasyon düzenledi.https://t.co/pRDnPU2M5W pic.twitter.com/ZGF2KcLzuS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 3, 2020

Biri ağır 2 polis yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerden biri kurtarılamayarak şehit oldu.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Özel harekat polisleri otele operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Otelden kaçtığı belirlenen zanlının yakalanması için kent genelinde çalışma başlatıldı. Zanlı Muhammet Karataş bir süre sonra yakalandı.

Zanlının kaçışı güvenlik kamerasında

Bu arada, zanlının olayın ardından otelden kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, otelin kapısından koşarak çıkan zanlının kalabalığın arasında hızlıca ilerlemesi yer alıyor.