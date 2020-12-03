Daha önce de salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığını hatırlatan Çetin, İstanbul'da o dönemde ekmek dağıtımının sorunsuz yapıldığını söyledi.

Erdoğan Çetin, "Biz tedbirlerimizi daha evvel almıştık. Fırıncılar ekstradan önlemlerini aldılar. İstanbul'daki fırıncı esnafı olarak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı gün ve saatler için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İstanbul'da kısıtlamanın uygulanacağı zamanlarda ekmek üretim ve dağıtım noktasında hiçbir sıkıntı yaşanmayacak. İstanbul'da bu dönemde kimse ekmeksiz kalmayacak. Halkımızın tüm ekmek ihtiyacını karşılayacağız. Biz ekmekleri üretip satış yapılacak market ve bayilere ulaştıracağız" dedi.

Fırıncılar sokak sokak dolaşmayacak

Fırıncıların yeni kısıtlamanın olacağı gün ve saatlerde sokak sokak gezerek satış yapmayacağının altını çizen Çetin, "Bu kısıtlama günlerinde sokakta ekmek satmayacağız. Vatandaşlar evlerine yakın yerlerden ekmek alabilecek. Bu genelge bizim adımıza daha iyi oldu. Sokaklarda ekmek satılması noktasında bir kargaşa oluyordu. Bunun önüne geçildi" diye konuştu.



