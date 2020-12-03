İçişleri Bakanlığının 30 Kasım tarihli genelgesiyle, anaokulları ve ana sınıflarının resmi ve özel ayrımı olmaksızın faaliyetlerine ara verileceği açıklanmıştı.

Bursa Valiliği de yeni bir karar alınıncaya kadar, tüm anaokulları ve ana sınıflarının faaliyetlerine ara verilmesine karar verildiğini açıkladı.

Alınan kararlara uymayanlara idari işlem uygulanacak.