Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da okul öncesi eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara
[Fotoğraf: Getty]
Bursa Valiliği, okul öncesi tüm eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı. Karar, il genelinde resmi ya da özel fark etmeksizin tüm anaokulları ve ana sınıflarını kapsıyor.
İçişleri Bakanlığının 30 Kasım tarihli genelgesiyle, anaokulları ve ana sınıflarının resmi ve özel ayrımı olmaksızın faaliyetlerine ara verileceği açıklanmıştı.
Bursa Valiliği de yeni bir karar alınıncaya kadar, tüm anaokulları ve ana sınıflarının faaliyetlerine ara verilmesine karar verildiğini açıkladı.
Alınan kararlara uymayanlara idari işlem uygulanacak.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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