Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da koronavirüsün yoğun olduğu bölgeler afişle gösteriliyor
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni bir uygulama başlatıldı. Koronavirüs vakalarının yoğun olduğu mahallelere "Dikkat korona yoğun bölge" yazılı afiş asıldı.
İskenderun İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Belediye tarafından, vatandaşları bilinçlendirmek ve vaka olan yerlerdeki kalabalığı azaltmak amacıyla afiş asılması kararı alındı.
İlçede, Kocatepe, Mustafa Kemal, Sakarya, İsmet İnönü, Denizler ve Esentepe mahallelerine "Dikkat korona yoğun bölge" yazılı uyarı afişleri yerleştirildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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