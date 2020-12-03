Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde iş yerlerine kişi sınırlaması: Her 4 metrekareye 1 kişi
[Fotoğraf: Getty]
Kırklareli'nde 100 metrekare üzerindeki işletmelere kişi sınırlaması getirildi. Her 4 metrekarede 1 kişi olabilecek.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında 100 metrekareden büyük işletmelere kişi sınırlaması getirilmesi kararı alındı.
Buna göre, Sağlık Bakanlığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ndeki usul ve esaslara uygun olarak her 4 metrekarede 1 kişi olabilecek.
Müşteriler, HES kodu sorgulamaları yapılarak işletmeye alınacak.
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