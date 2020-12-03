Çorum'un Ortaköy ilçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan M.K., tarlada çalıştığı sırada ne olduğunu bilmediği taştan yapılı tekneyi, traktörle evine getirdi.

M.K., taş tekneyi hayvanların su ihtiyacını karşılamak için kullandı. Bir süre sonra taş teknenin, tarihi eser niteliği taşıdığını öğrendi.

[Fotoğraf: DHA]

Yaptırdığı incelemede taşın, bin 200 yıllık vaftiz teknesi olduğunu anlayan M.K., tarihi eseri satmak için internet ortamında bir siteye ilan verdi.

100 bin TL'ye satmak istedi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eserin internet üzerinden 100 bin TL’ye satmaya çalışıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. M.K. yakalanarak gözaltına alındı.

[Fotoğraf: DHA]

El konulan taş vaftiz teknesi ise kepçe yardımıyla bir araca yüklenerek Çorum Müzesi görevlilerine teslim edildi.

Müzede sergilenecek

Çorum Müze Müdürü Metin Çakar, tarihi yapıyı müzede sergilemeyi düşündüklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Tarihi eser, jandarma ekiplerimizin operasyonunda ele geçirildi. 9 veya 10’uncu yüzyıldan kaldığını düşündüğümüz taş vaftiz teknesi. Bizde bu yönde eser yoktu. Müze bahçesinde uygun bir alanda bu eseri sergileyeceğiz."

[Fotoğraf: DHA]

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir ise, "Bilindiği üzere Ortaköy ilçemiz 7 bin yıllık Hititlere başkentlik yapmış bir yöremizdir. Bu güzel yöremizde bir vatandaşımız tarafından tarlasında bulduğu tarihi eseri evine götürmüş. Bu önemli tarihi eserimizi müze yetkililerine teslim ettik" dedi.