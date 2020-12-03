Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 09:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çay ocağı sahibi üst katındaki daireyi kahvehaneye çevirdi
[Fotoğraf: DHA]
Pendik’te bir çay ocağı sahibi, koornavirüs tedbirlerini ihlal edip iş yerinin üst katındaki daireyi kahvehane olarak kullandığı ortaya çıktı. Polisin baskın yaptığı dairede oyun oynayan 23 kişi yakalandı. 73 bin 140 lira para cezası kesildi.
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pendik Alt Kaynarca Mahallesi Denizler Caddesi üzerindeki çay ocağı sahibinin, binanın üst katındaki bir daireyi kahvehaneye çevirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Çay ocağına ve perdeleri kapalı daireye baskın düzenledi. Dairede oynayan 23 kişiye Umumi Hıfzısıhha Kanunları uyarınca kişi başı 3 bin 180 liradan 73 bin 140 lira para cezası uygulandı.
Çay ocağı ve daire Pendik Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri İstanbul
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