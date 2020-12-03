Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pendik Alt Kaynarca Mahallesi Denizler Caddesi üzerindeki çay ocağı sahibinin, binanın üst katındaki bir daireyi kahvehaneye çevirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Çay ocağına ve perdeleri kapalı daireye baskın düzenledi. Dairede oynayan 23 kişiye Umumi Hıfzısıhha Kanunları uyarınca kişi başı 3 bin 180 liradan 73 bin 140 lira para cezası uygulandı.

Çay ocağı ve daire Pendik Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi.