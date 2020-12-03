Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 03:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Soba devrildi, bir ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Yeşil Mahalle’de bulunan Bekir Çuvak'a ait evdeki sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Yanan evde yalnız yaşadığı öğrenilen Çuvak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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