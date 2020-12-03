Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 02:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da otomobilin şarampole devrildi. Aracın içinde bulunan 2 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi, biri ağır 4 kişi de yaralandı.
Mustafa Taş idaresindeki otomobil Aksaray-Ankara kara yolunun 50. kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Taş ile otomobildeki eşi Seher, annesi Zahra, kardeşi Mehmet ve kızı 2 yaşındaki Meryem Taş yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Kızı hayatını kaybetti, annesi ağır yaralı
112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan Meryem Taş, hayatını kaybetti, anne Zahra Taş'ın da hayati tehlikesi sürüyor.
Taş, ailesinin mevsimlik işçi olarak Eskişehir'de çalıştıkları ve Şanlıurfa'ya evlerine döndükleri sırada kaza geçirdikleri öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası İtfaiye
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