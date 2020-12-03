İstanbul'da 16 adrese DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütü ile bağlantılı oldukları ileri sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
İstanbul'da 9 ilçede 16 adrese DEAŞ operasyonu düzenlendi. Detayları @trthaber muhabiri Büşra Çelik aktardı.https://t.co/S3umR70FkN pic.twitter.com/vv2Xg44mNQ— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 2, 2020
Ekipler, Suriye ve Irak'tan yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kent genelinde önceden belirlenen şüphelilere ait 9 ilçede 16 adrese baskın yapıldı.
Özel harekat polis ekiplerinin de destek verdiği operasyonda yabancı uyruklu 15 kişi gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilere ait adreslerde arama yaptı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
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