Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 00:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Otoparkı'na ateş açıldı
[Fotoğraf: AA ]
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Otoparkı'na silahlı saldırı düzenlendi.
Şemikler Mahallesi 6316/4 Sokak'ta bulunan Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Otoparkı'na kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tabanca ile ateş açıldı.
Kurşunlar o sırada otoparktaki güvenlikçinin kaldığı konteynere isabet etti.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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