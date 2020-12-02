Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 23:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bağ evinde sosyal mesafesiz maskesiz eğlence yaptılar
[Fotoğraf: İHA]
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, yaklaşık 20 kişilik grup koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp canlı müzikli eğlence düzenledi. O anlar kameraya yansıdı.
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde bir bağ evinde buluşan 20 kişilik grup, müzikli eğlence düzenledi.
Eğlenceye katılanların maske ve sosyal mesafe kuralına uymadan eğlendiği anlar amatör kameralar tarafından kaydedildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiyle neden oldu.
Görüntülerde, eğlenceye katılanların şarkı söyleyen kişiyle selfie yaptığı ve müzisyenlere para taktığı görüldü.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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