Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılık ve tarihi eser kaçakçılığı olaylarının önlenmesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, 3 kişinin tarihi eser niteliği taşıdığı belirlenen objeleri satacağı yönünde bilgi elde edildi.

Tarihi eserler müze müdürlüğüne teslim edildi

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 7’nci, 8’inci ve 12’nci yüzyıl Bizans, İslami ve Geç Roma dönemlerine ait 351 adet sikke ile 166 adet tarihi obje, 1 adet metal dedektör, 1 adet tabanca ve 14 adet de tabanca fişeği bulundu.

Ele geçirilen tarihi eserler Erzincan Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Yakalanan 3 zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.