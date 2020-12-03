Vaka sayılarının hızla yükselmesinin ardından koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta sürüyor.

Kırıkkale'de sokaklarda devriye atan ekipler, sigara içen bir kişiyi yakaladı.

Maskesiz yakalanan kişi, ‘kimse yok’ diye sigara içtiğini söylese de 900 lira cezadan kurtulamadı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki 2 kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 3 bin 150’şer lira ceza kesildi.