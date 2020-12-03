Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 09:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sigara içen kişinin “kimse yoktu” bahanesi işe yaramadı
[Fotoğraf: İHA]
Kırıkkale’de sokağa çıkma izni olan bir kişi, ‘kimse yok’ diye sigara içerken ekiplere yakalandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, sigara içme yasağına uymadığı için 900 lira ceza yazıldı.
Vaka sayılarının hızla yükselmesinin ardından koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta sürüyor.
Kırıkkale'de sokaklarda devriye atan ekipler, sigara içen bir kişiyi yakaladı.
Maskesiz yakalanan kişi, ‘kimse yok’ diye sigara içtiğini söylese de 900 lira cezadan kurtulamadı.
Cumhuriyet Meydanı’ndaki 2 kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 3 bin 150’şer lira ceza kesildi.
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