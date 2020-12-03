Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 08:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AA]
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 14 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 3, 2020
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.https://t.co/cadY8OqzvE pic.twitter.com/hscZMy3inW
Vali Hacıbektaşoğlu: Olumsuz bir durum yok
Depremin ardından AFAD'dan yapılan açıklamada "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ise "İl ve ilçelerde olumsuz bir durum yok" dedi.
Etiketler: AFAD Deprem Son Dakika
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