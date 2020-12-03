Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 14 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Vali Hacıbektaşoğlu: Olumsuz bir durum yok

Depremin ardından AFAD'dan yapılan açıklamada "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.



Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ise "İl ve ilçelerde olumsuz bir durum yok" dedi.