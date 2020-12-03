Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 09:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Siirt'te deprem sırasında toprak kayması oluştu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Siirt'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sırasında merkeze bağlı Yerlibahçe köyünde dağda toprak kayması meydana geldi. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 14 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Deprem sırasında Siirt merkeze bağlı Yerlibahçe köyünde dağda toprak kayması meydana geldi. Bölgede yükselen toz bulutu dikkat çekenken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
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