Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 09:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İkna yoluyla 2 terörist daha teslim oldu
Güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu, 2 terör örgütü üyesi daha teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları birkez daha sonuç verdi.
PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim teröristlerin 2014 ve 2015 yılında örgüte katıldıkları ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.
Bu yıl ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı 218’e ulaştı.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı PKK/KCK Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz