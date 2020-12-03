Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 09:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Soylu’dan “Dünya Engelliler Günü” paylaşımı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Bakan Soylu, “Her daim sevgiyle” notuyla paylaştığı mesajında engelli vatandaşlarla çekilen görüntülerini yayınladı.
Her daim sevgiyle...#3AralıkDünyaEngellilerGünü pic.twitter.com/KAJKQOb9Ma— Süleyman Soylu | Maske Mesafe↔️ Temizlik (@suleymansoylu) December 3, 2020
Etiketler: Süleyman Soylu Dünya Engelliler Günü
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