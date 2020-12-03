Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 09:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş’tan Siirt’e "geçmiş olsun" mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Siirt depreminin ardından paylaştığı mesajda, “Siirt Kurtalan'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin” ifadelerini kullandı.
Siirt Kurtalan'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) December 3, 2020
Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin. #deprem
Etiketler: Deprem Numan Kurtulmuş
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