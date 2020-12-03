Siirt depreminin ardından paylaştığı mesajda, “Siirt Kurtalan'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin” ifadelerini kullandı.

Siirt Kurtalan'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin. #deprem — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) December 3, 2020