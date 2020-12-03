Geleceğin müzisyenleri yetişecek, üniversite mezunlarına tecrübe kazandırmak için akademi kurulacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda (CSO) yeni binayla konsept de değişecek.

"Dünyada ses getiren konserlere imza atacağız"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle CSO’nun yeni binasında buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yapacağı binayı gazetecilere gezdirdi.

Bakan Ersoy, "2023 kişi kapasiteli, ama biz 300 kişiyle sınırlıyoruz, çok limitli alıyoruz. Pandemiden sonra biz burada hafta içi, hafta sonu çok düzenli konserlere imza atacağız, dünyada ses getiren konserlere imza atacağız, yurt dışından da birçok grubun buraya gelmesini sağlayacağız. Bu bizim Türkiye’deki gurumuz, yurt dışındaki de sesimiz olacak inşallah" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Müzik kapsülü şeklinde inşa edildi

Binanın 62 bin 500 metrekare kapalı alanı var. Yeni bina müzik kapsülü olarak dizayn edildi, 3 bölümden oluşuyor. 500 ve 600 kişilik iki salon olacak. Yaklaşık 25 bin metrekareden fazla da 800 araçlık bir otopark alanından oluşuyor.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda yurtdışından sanatçılar da ağırlanacak.

CSO'da dijital konser dönemi

Salonlar dijital yayıncılık için de uygun, dijital konserler yapılabilecek.

Biletler konumlara görev fiyatlandırıldı. 50, 70 ve 100 lira arasında değişecek. Öğrenciye yüzde 50 indirim uygulanacak.

CSO'nun sadece binasında değişiklik olmayacak, kurum yeni bir anlayışa da kavuşacak. Orkestranın bünyesine 30 yeni sanatçı katıldı.

[Fotoğraf: AA]

CSO Akademi kurulacak

Yurtdışındaki orkestralarda görev yapan birçok Türk de ekibe dahil oldu. Şimdiden yurtdışındaki 20 merkezle ortak sanatsal platform kurulması için irtibata geçildi.

Ayrıca CSO Akademi de kuruluyor. Konservatuvarda okuyanların ya da mezunların burada tecrübe kazanması sağlanacak. Geleceğin müzisyenleri için CSO Çocuk programı da hayata geçirilecek.

[Fotoğraf: AA]

Ankara'daki Resim Heykel Müzesi de 27 Aralık'ta açılıyor

Ankara'da Resim Heykel Müzesi'ni şehir için anlamlı olan 27 Aralık'ta hizmete alacaklarını vurgulayan Ersoy, bu binanın yerin altında olan bir kısmının bulunduğunu, buraya resimleri korumak için son teknoloji depolar yaptıklarına değindi.

Buradaki eserlerin, sadece hırsızlığa karşı değil, yangın, iklim şartları gibi her türlü riske karşı son teknolojiyle korunduğunu belirten Ersoy, "Şimdi binanın restorasyonunu da tamamlayıp çevre düzenlemelerini de yapıp, Atatürk için anlamlı olan 27 Aralık günü inşallah hizmete alıyoruz, hep birlikte orada olacağız inşallah" dedi.

