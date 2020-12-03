TRT World Forum'da, "Arap Baharı"nın üzerinden geçen on yıl ve Arap ülkelerinin geleceği konusu ele alındı.

Oturumun moderatörlüğünü, TRT World Araştırma Merkezi Kıdemli Üyesi Resul Serdar Ataş yaptı.

Mısır, Tunus, Türkiye, İngiltere ve daha birçok ülkeden 13 katılımcı konuştu.

Uzmanlar, değişen dinamiklerin Orta Doğu'da daha fazla demokratikleşmeye yol açabileceğini savundu.

'Demokrasinin düşmanlarını gördük'

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Arap dünyasının içinde bulunduğu ikileme dikkat çekti. Orta Doğu'da demokratik gibi görünen İsrail'in, demokrasinin asıl düşmanı olduğunu söyledi.

"Arap baharı demokrasinin gerçek düşmanlarını görmemizi sağladı. Daha fazla demokrasi arayanın İslami hareket olduğunu gördük. İslami hareket daha demokratik ve Müslüman dünyasında daha talepkar bir demokrasi arıyor. Gelecekte bu ikilem daha derin gibi görünüyor."

'Tahribatın asıl kaynağı Batı'

Muhalefetteki Mısır Devrim Konseyi Başkanı Maha Azzam da, Ortadoğu'da derin ekonomik, politik ve sosyal çatlaklara kadar birçok sorun olduğunu aktardı. Suriye ve Yemen'de Arap Baharı'nın ardından başlayan kanlı iç savaşlar çıktığını, Batı'nın bu tahribatın kaynağı olduğunu söyledi.

Yazar Şadi Hamid ise Arap dünyasındaki terör ve istikrarsızlıkların yükselişte olduğuna dikkat çekti. Batı'nın sürekli demokrasi vurgusu yapmasına rağmen, sonuçlara bakıldığında otoriter rejimlerin on yıllardır sürdüğünü vurguladı.