Sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuldu
Koronavirüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde sokak kısıtlamaları uygulanıyor. Dün 21.00'de başlayan kısıtlama saat 05.00'te sona erdi. Kısıtlamaya büyük oranda uyulduğu gözlendi.
Vaka sayılarının hızla yükselmesinin ardından koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta sürüyor.
Yeni önlemler doğrultusunda kısıtlama dün saat 21.00'de başladı.
Kurallara büyük oranda uyuldu
Kısıtlama öncesinde yaşanan yoğunluk yerini sessizliğe bıraktı. Saat 21.00 itibarıyla meydanlar boş kaldı.
Kısıtlama kapsamında polis ekiplerinin denetimleri de sabaha kadar devam etti.
Yurt genelinde kurallara büyük oranda uyulduğu gözlenirken, kısıtlama kuralını ihlal edenlere de cezai işlem uygulandı.
Kısıtlamanın sona ermesiyle, cadde ve sokaklarda yeniden hareketlilik başladı.
Kısıtlama akşam yeniden başlayacak
Yeni karar alınana kadar, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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