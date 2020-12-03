Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir, Adana, Samsun, Bursa, Ordu, Gaziantep ve Konya İl Sağlık Müdürleriyle görüştü.

Görüşmede, bu kentlerdeki koronavirüs salgınının seyri değerlendirildi.

İZMİR, ADANA, SAMSUN, BURSA, ORDU, GAZİANTEP ve KONYA İl Sağlık Müdürlerimizle online görüşmemizi tekrarladık. Bu illerimizde salgının seyrini yakından takip ediyoruz. pic.twitter.com/t6wn2jDIDI — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 2, 2020

"Hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında"

Bakan Koca, Twitter hesabından 7 kente ait son iki haftalık verileri de paylaştı:

"Son iki haftada İzmir ve Konya'da %50 vaka artışı, Adana, Samsun ve Ordu’da %100 vaka artışı var. Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında. Salgınla mücadelede fedakarlık sınavımız devam ediyor."