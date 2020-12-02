Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 21:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
[Fotoğraf: [Arşiv] AA]
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Yeni önlemler doğrultusunda hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması, saat 21.00'den sabah 05.00'e kadar uygulanacak.
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