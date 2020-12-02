Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 18:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AİHM, Türkiye aleyhine verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ankara'nın başvurusu üzerine, Ermenistan'ın talebiyle Türkiye aleyhine verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.
AİHM, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Buna göre, Ermenistan, 4 Ekim'de Dağlık Karabağ konusunda Türkiye'ye karşı ihtiyati tedbir uygulanması konusunda AİHM'e başvurdu.
Mahkeme, 6 Ekim'de Dağlık Karabağ'daki taraflara, sivillerin haklarının ihlal edilmemesi yönünde çağrıda bulunarak Türkiye'ye karşı ihtiyati tedbir kararı aldı.
Bunun üzerine Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından imzalanan ateşkes anlaşmasına atıfta bulunarak kararın kaldırılması için mahkemeye başvurdu.
AİHM, kararı tekrar değerlendirdi ve ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.
Etiketler: AİHM
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