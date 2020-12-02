Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 18:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fransa'da, İslam düşmanlığı ile mücadele eden sivil toplum örgütü kapatıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Fransa, İslam karşıtı ve ayrıştırıcı tutumuna bir yenisini daha ekledi. Bakanlar Kurulu, İslamofobiye Karşı Mücadele Kolektifini (CCIF) feshetti.
Fesih kararını Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin duyurdu.
CCIF'in bir süredir "İslamcı propaganda" yaptığını öne süren Darmanin, söz konusu kararın Cumhurbaşkanı Macron'un talimatıyla alındığını belirtti.
16 Ekim’deki öğretmen cinayetinin ardından Müslüman dernek ve kuruluşlarını hedef alan Fransız hükümeti, CCIF’in feshedileceğini duyurmuştu.
19 Kasım’da fesih bildirisi gönderilen dernek, genel merkezini yurt dışına taşıdığı için bu kararın hükümsüz olduğunu açıklamıştı.
Etiketler: Fransa İslam Düşmanlığı
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