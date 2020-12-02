Önergeye Benny Gantz'ın partisi Mavi-Beyaz da destek veriyor.

Erken seçim kararının alınabilmesi için önergenin önce meclis komisyonundan geçmesi, ardından yapılacak 3 oylamada da meclis salt çoğunluğu olan 61 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

Netanyahu'ya bütçe baskısı

Önergenin meclis komisyonuna ne zaman geleceği, Netanyahu ile ortağı Gantz'ın anlaşmaması durumunda diğer 3 oylamanın hangi tarihte yapılacağı henüz bilinmiyor.

Uzmanlar, Gantz'ın bu adımla 2021 bütçesinin meclisten geçmesini kabul etmesi için Netanyahu üzerinde baskı kurmayı amaçladığını dile getiriyor.

Netanyahu ile Gantz, 2 Mart’ta yapılan seçimin ardından ülkede yaklaşık 1,5 yıldır devam eden hükümet krizine çözüm bulmak için koalisyon hükümeti kurma kararı vermişti.

Birbirine rakip iki siyasetçinin kurduğu koalisyon hükümeti mayısta göreve başlamıştı.

Koalisyon anlaşmasına göre, ilk 1,5 yıl başbakanlık koltuğuna Netanyahu, sonraki 1,5 yıl da Gantz’ın oturması kararlaştırılmıştı.

Yıllık bütçe problem doğurdu

Netanyahu ile Gantz’ın kurduğu koalisyon hükümeti, yıllık bütçenin geçirilmesi konusunda fikir ayrılığına düştü.

Netanyahu, sadece 2020’nin yıllık bütçesinin meclisten geçirilmesini isterken, Gantz 2021’in de oylamaya dahil edilmesini istemişti.

İki lider arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle, ağustosta yapılan oturumdan da sonuç çıkmamış ve 2020 yıllık bütçesinin oylaması gelecek aya ertelenmişti.

Yasa gereği, 23 Aralık’a kadar 2020’nin yıllık bütçesinin meclisten geçmemesi halinde zorunlu olarak erken seçime gidilecek.