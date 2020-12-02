Borrell, bildirinin önce AB liderleri tarafından ele alınacağını, daha sonra gelecek yıl düzenlenmesi planlanan AB-ABD Zirvesi'nde kabul edilebileceğini belirtti.

Borrell, bildiri için, "Dünyayı nasıl daha iyi bir yere dönüştürebileceğimiz konusunda öneriler içeriyor." dedi ve şunları ekledi:

"Haydi ilişkilerimizi canlandıralım. Vatandaşlarımıza refah, istikrar, barış ve güvenlik getirecek bir ortaklık inşa edelim. Bekleyecek zamanımız yok, işe koyulalım."

"Çok taraflılığı tekrar yüceltmeliyiz"

Borell ayrıca, "AB ve ABD güçlü bir küresel ortak olmalı. İlişkiler NATO'yu tamamlar nitelikte daha fazla iş birliğiyle sürmeli. Kurallara dayalı küresel düzeni ve çok taraflılığı tekrar yüceltmeliyiz." ifadelerini kullanı.

Borrell'in açıkladığı bildiriye göre, COVID-19 ile mücadele, küresel değişime karşı dünyanın korunması, teknoloji ve ticaret standartlarının belirlenmesi ile daha demokratik ve güvenli bir dünya için birlikte çalışılması öngörülüyor.