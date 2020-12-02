Fransa İkinci Dünya Savaşı'nda Senegalli nişancı askerleri de savaştırdı.

Batı Afrika cephesinde savaşan Senegalli askerler Fransa için canını ortaya koydu, öldü, yaralandı.

Bunun karşılığını ise katledilerek ödedi.

Fransa 1 Aralık 1944 tarihinde isyan bahanesiyle bu askerlerin kaldığı kampta katliam yaptı.

Aradan geçen 76 yıla rağmen katliamla ilgili belgeler gizli kaldı.

Fransa suskunluğunu sürdürüyor

Fransa uzun süre sayının 35 olduğunu savundu. 2014'te dönemin Cumhurbaşkanı François Hollande ise 70 askerden söz etti.

Söz konusu askerlerin yakınları ise yaklaşık 400 askerin katliam kurbanı olduğunu ifade ediyor.

Senegalliler Fransız arşivlerinin açılmasını istiyor.

Fransa ise suskunluğunu sürdürüyor.