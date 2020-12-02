Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'da 4,5 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Arşiv]
Yunanistan'ın orta kesimindeki Thiva şehri yakınlarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Thiva'nın 11 kilometre doğusu olan deprem, yerel saatle 12.54'te, 5 kilometre derinlikte meydana geldi.
Başkent Atina'da da hissedilen sarsıntıda can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Etiketler: Yunanistan Deprem
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