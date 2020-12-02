Merkez üssü Thiva'nın 11 kilometre doğusu olan deprem, yerel saatle 12.54'te, 5 kilometre derinlikte meydana geldi.

Başkent Atina'da da hissedilen sarsıntıda can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.