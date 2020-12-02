Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 14:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eski CIA Ajanı Edward Snowden Rus vatandaşı oluyor
Rusya'ya iltica eden eski CIA ajanı Edward Snowden, Rus vatandaşı olmaya hazırlanıyor. ABD'de vatana ihanet ile suçlanan Snowden, Rus vatandaşlığı almak için başvuruda bulunacak.
2013 yılında ABD'nin gizli bilgilerini açıklamakla suçlandı. Bunun üzerine önce Hong Kong'a oradan da Moskova'ya kaçtı.
Snowden, Rusya'ya iltica ettikten sonra devlet korumasına alındı. Moskova'da yaşayan eski CIA ajanına 2017 yılında süresiz oturma izni verildi.
Avukatının yaptığı açıklamaya göre, Snowden artık Rusya Federasyonu vatandaşı olmaya hazırlanıyor.
Snowden, önümüzdeki günlerde vatandaşlık için gerekli evraklarını Rus makamlarına teslim edecek.
37 yaşındaki Snowden eşinin hamile olduğunu ve doğacak çocuklarıyla beraber ailece Rus vatandaşı olmak istediklerini geçtiğimiz ay açıklamıştı.
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