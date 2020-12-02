Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 14:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filistin'de vaka sayısı 103 bini geçti
Filistin'de koronavirüs vaka sayısı 2 bin 188 artarak 103 bin 574'e ulaştı.
Ülkede son 24 saatte 16 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, 1051 hasta sağlığına kavuştu.
Söz konusu can kayıplarından 7'si abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 9'u ise işgal altındaki Batı Şeria’da kaydedildi.
Böylece mart ayından bu yana salgında kaydedilen toplam can kaybı 854’e, vaka sayısı da 103 bin 574'e yükseldi. İyileşen sayısı ise 79 bin 384'e ulaştı.
Etiketler: Koronavirüs
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