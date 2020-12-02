Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sri Lanka'da kasırga tehlikesi: On binlerce kişi tahliye edildi
[Fotoğraf: Reuters]
Sri Lanka’da, ülkenin doğu kıyılarını vurması beklenen Burevi kasırgası nedeniyle 75 bin kişi evlerinden tahliye edildi.
Kasırganın çarşamba günü geç saatlerde, ülkenin doğu kıyılarını saatte 80 ila 90 kilometre hızla vurması bekleniyor.
Yetkililer, yaşanabilecek seller nedeniyle acil durum ilan etti.
Bölgedeki 75 bin kişi tahliye edildi.
Kasırganın kıyıdaki binalara ve elektrik hatlarına zarar verebileceği bildirildi.
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