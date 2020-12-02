Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'da toplu aşılama gelecek hafta başlayacak
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı toplu aşılamanın gelecek hafta başlatılması talimatını verdi.
Putin, ülkesinin aşı üretimi ve sevkiyatı konusunda toplu aşılamaya hazır olduğunu söyledi; “Bu yüzden gelecek hafta sonu itibarıyla toplu aşılamaya başlanmasını istiyorum.” diye konuştu.
Rusya’da 2 milyon doz COVID-19 aşısının üretildiğini söyleyen Putin, aşılamanın öncelikle sağlık çalışanları ve öğretmenlere yapılacağını belirtti.
Rusya, Sputnik V ve EpiVakKorona adlı iki COVID-19 aşısının üretimini yapıyor.
Etiketler: Koronavirüs Rusya
Son Haberler
- 18:39
- 18:26
- 18:16
- 18:10
- 17:57
Sıradaki Haber
İsrail'de erken seçim önergesi ilk tur oylamadan geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz