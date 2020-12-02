Putin, ülkesinin aşı üretimi ve sevkiyatı konusunda toplu aşılamaya hazır olduğunu söyledi; “Bu yüzden gelecek hafta sonu itibarıyla toplu aşılamaya başlanmasını istiyorum.” diye konuştu.

Rusya’da 2 milyon doz COVID-19 aşısının üretildiğini söyleyen Putin, aşılamanın öncelikle sağlık çalışanları ve öğretmenlere yapılacağını belirtti.

Rusya, Sputnik V ve EpiVakKorona adlı iki COVID-19 aşısının üretimini yapıyor.