Sokağa çıkma kısıtlamaları genişletildi. Sosyal hareketliliği azaltacak önlemler alındı. Salgınla mücadele kapsamında alınan yeni önlemler uygulanmaya başladı. Hafta içi sokak sınırlamasının ilki yapıldı. 81 ilin tamamında saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkılmadı.

Yeni önlemler kapsamında 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kişiler toplu ulaşım araçlarını kullanamıyor.

Restoranlar paket servis dışında hizmet veremiyor. Yüzme havuzu, lunapark ve masaj salonları da faaliyetlerine ara verdi.

AVM'lerde HES kodu uygulaması

Yeni önlemler kapsamında AVM'lere girişte HES kodu zorunlu hale geldi. Çalışanlar ve müşteriler AVM'lere HES kodu kullanarak girebiliyor.

Hafta sonu kısıtlama sürecek

Sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonu kesintisiz uygulanacak. Cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi saat 05.00'e kadar kısıtlama olacak.

Market, kasap, manav, bakkal ve kuruyemişçiler hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak, yürüme mesafesindeki bu işyerleri ile vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Lokanta ve restoranlar da hafta sonu kısıtlamasında saat 10:00 ile 20:00 arasında sadece paket servis hizmeti sunacak.