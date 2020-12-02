Libya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği ve Doğu Akdeniz'deki potansiyel enerji kaynakları gibi konular, TRT World Forum 2020'de masaya yatırıldı.

Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ve eski Libya Dışişleri Bakanı Ebu Şakur gibi birçok isim mevcut sorunları görüştü.

"Türkiye'nin varlığı meşru"

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Türkiye'nin Libya'da meşru hükümetin davetiyle bulunduğunu hatırlattı.

Büyükelçi Bağış, "Türkiye, Libya'da meşru, Birlişmiş Milletler (BM) tarafından tanınan hükümetin davetiyle varlık gösteriyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi bir ülkenin meşru hükümet karşısındaki grupları desteklemesi ikilemdir" dedi.

Türkiye ve Libya arasındaki ilişkilerin tarihi bağlarla süregeldiğini söyleyen Bağış, "İlişkilerimiz, bazı Avrupa ülkelerinin aksine günlük hesaplara, politik çıkarlara dayanmıyor" diye konuştu.

Fransa'nın tutumuna tepki

Libya eski Dışişleri Bakanı Mustafa Ebu Şakur ise, yabancı ülkelerin Libya üzerinde petrol ve silah kaçakçılığı yaptığına dikkat çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösteren Şakur, "Silahlarınızı ve paralı askerlerinizi alıp gidin" diye seslendi.

"AB hiçbir haritayı onaylamadı"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nicolaus Meyer-Landrut birliğin ise, "AB hiçbir zaman bir harita onaylamadı. AB her zaman ikili görüşmeleri destekledi ve deniz sınırlarında, ekonomik bölgelerde çözüm istedi" dedi.

Gazeteciler ve akademisyenler ise AB'yi taraf tutmakla ve Türkiye'yi dinlememekle suçladı.