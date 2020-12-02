Turizm sektörü, koronavirüs salgınının derinden etkilediği sektörlerden birisi oldu. Artık seyahat etmek, tatile çıkmak eskisi kadar kolay değil.

TRT World Forum 2020'nin ikinci günündeki bir oturumda salgının turizm sektörüne getirdiği teknolojik yenilikler ve sektöre etkisi konuşuldu. Oturumda, konaklama ve seyahat sırasında insan temasını azaltmaya yönelik alınan tedbirlerin altı çizildi. Bu tedbirlerin kalıcı olup olamayacağı tartışıldı.

Radisson Otelleri Ceo'su Federıco J. Gonzalez, "Bence teknolojik yenilikler kalıcı olacak. Her şey sorunsuz olacak. Umarım sadece oteller değil, tüm seyahat sektörü sorunsuz olacak. Seyahat ederken birçok insana birçok farklı noktada bir sürü belge göstermek zorunda kalmayacağız." dedi.

Oturumda ayrıca seyahat ve turizm sektöründeki yeni sağlık tedbirleri ele alındı. Farklı ülkelerin farklı kurallar getirdiği, bunların kafa karışıklığı yaratabileceği, bu yüzden bu kuralların bir uyum içerisinde olması gerektiğinin altı çizildi.