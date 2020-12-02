Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Bakanlık'ta bir araya geldi.
Twitter'dan paylaştığı mesajda, Kuleba ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Başta askeri iş birliği ve savunma sanayisi olmak üzere ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Kırım Platformu girişimini memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.
#Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile samimi bir görüşme gerçekleştirdik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 2, 2020
Başta askeri işbirliği&savunma sanayi olmak üzere ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.
”Kırım Platformu” girişimini memnuniyetle karşılıyoruz. pic.twitter.com/3tFPhByeFK
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna
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