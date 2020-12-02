Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Twitter'dan paylaştığı mesajda, Kuleba ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Başta askeri iş birliği ve savunma sanayisi olmak üzere ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Kırım Platformu girişimini memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.