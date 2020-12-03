Tren bileti alınmasından trene ulaşılmasına, rahat bir şekilde yolculuktan seyahatin sonlanmasına kadar tüm süreçler, 'Engelsiz Ulaşım' hedefi kapsamında engelli vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda planlanıyor ve gerekli destek sağlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, trenlerde bu yıl 280 bin engelli vatandaşın seyahat ettiğini söyledi.

"Turuncu Masa hizmetinin başlatıldığı 3 Aralık 2019'dan bugüne kadar yaklaşık 8 bin engelli ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşımız bundan faydalandı."

Engelsiz.PttAVM.com Projesi

"Engelsiz.PttAVM.com Projesi"ni de anlatan Karaismailoğlu, "İşitme engelli vatandaşlara özel hizmet verebilmek için PttAVM.com tarafından geliştirildi. Projeyle Engelsiz.PttAVM.com üzerinden işitme engelli vatandaşlarımıza ürünler, alışveriş ve diğer soruları hakkında özel hizmet veren müşteri destek hizmeti sunuluyor" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, operatörlere getirilen yükümlülükleri ise şöyle anlattı:

"Akıllı telefon uygulamalarında engellilerin ihtiyaçlarının özellikle dikkate alınmasının sağlanması ve engelli tasarımcılar tarafından geliştirilen, kullanılan yazılım ve tasarımların öncelikli olarak değerlendirilmesi konusunda operatörlere yükümlülük getirildi."