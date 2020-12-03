Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan'ın, yaptığı yazılı açıklamaya göre, salgın tedbirleri kapsamında pazarın kurulduğu gün değiştirildi.

Normalde cumartesi günleri kurulan Canlı Hayvan Pazarı 4 Aralık Cuma gününden itibaren kısıtlama süresince cuma günleri 05.00'de kurulacak.

Başkan Balkan, pazarda gerekli dezenfekte çalışmalarının yapıldığını, önlemlerin alındığını söyledi, pazara gelecek üreticilerin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

İkinci bir duyuruya kadar uygulama devam edecek.