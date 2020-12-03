Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de hayvan pazarı cuma günleri kurulacak
[Fotoğraf: AA]
Trakya'nın en büyük hayvan pazarı olan ve cumartesi günleri hizmet veren Havsa Canlı Hayvan Pazarı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma günleri kurulacak.
Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan'ın, yaptığı yazılı açıklamaya göre, salgın tedbirleri kapsamında pazarın kurulduğu gün değiştirildi.
Normalde cumartesi günleri kurulan Canlı Hayvan Pazarı 4 Aralık Cuma gününden itibaren kısıtlama süresince cuma günleri 05.00'de kurulacak.
Başkan Balkan, pazarda gerekli dezenfekte çalışmalarının yapıldığını, önlemlerin alındığını söyledi, pazara gelecek üreticilerin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.
İkinci bir duyuruya kadar uygulama devam edecek.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs
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