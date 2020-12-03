İstiklal Caddesi'nin Taksim Meydan girişi ile Tünel girişine saat 10.00 itibarıyla bariyer konuldu.

İstiklal Caddesi'nde aynı anda 7 bin kişi bulunabilecek. İstiklal Caddesi'ndeki iş yerlerinde çalışan 5 bin kişi ise bu sayının dışında tutuluyor. Caddeye Taksim Meydanı ya da Tünel'den giren vatandaşların caddenin sağından yürümesine izin veriliyor.

Zabıta ve polis ekipleri, sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını ve açık alanda sigara içilip içilmediğini kontrol ederek, kurallara uymayanlara para cezası kesiyor.

Polis ekipleri, drone ile yaptıkları denetimlerde yoğunluk görülen yerleri ilgili birimlere haber veriyor. Zabıta ve polis ekipleri de risk oluştuğu görülen noktalara gerekli müdahaleyi yapıyor.

3 metrekareye 1 kişi

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yoğunluğu önlemek için 3 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde ayarlama yaptıklarını söyleyerek, şunları anlattı:

"Caddemizin gidiş istikameti sağ, sol olarak ayrıldı. İnsanların karşılaşmasını önleyecek sistem geliştirdik. Giriş noktalarında maske stantları var. 8 aydır maske standımız cadde girişinde bulunuyor. Gidiş yön istikametleri de yerlere yapıştırıldı. Vatandaş bu istikamet üzerinden gidecek. Uyulmadığı takdirde zabıta ve kolluk kuvvetleri buna müdahale edecek."

[Fotoğraf: AA]

"Aykırı toplanmalara izin verilmeyecek"

Belediye Başkanı Yıldız, turistlerin HES kodu olmadığı için cadde girişlerinde HES kodu sormanın kendi vatandaşına haksızlık olacağını söyledi.

İzni bulunan simitçi ve kestaneci gibi seyyar satıcıların satışlarına devam edeceğini anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"Etrafında aykırı toplanmalara izin verilmeyecek. Caddeye ara sokaklar diye tabir edilen 63 giriş noktası var. Bunların da kontrolünü emniyet güçleri ve zabıtalar sağlayacak. Yoğunlaşma olmaması için zabıta ekiplerimiz aralıksız anons yapıyorlar. Dronlarla da bu yoğunluğu tespit ediyoruz. Herkesin giriş istikametini belli olduğu minimalize edildiği yoğunlaşmanın olmaması için tüm tedbirleri almış durumdayız. Herkesi bu kurallara uymaya davet ediyorum. Zaten belli yaş kısıtlamaları geldi. İstiklal Caddesi'ni gezmeye gelecek gençlerden de dayanışma ve anlaşma istiyoruz. Burada belirlenen kurallara uymak suretiyle bu süreci atlatacağımıza inanıyorum."