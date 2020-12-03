Hububat, bakliyat ve şeker pancarının yanı sıra et ve süt üretimiyle de ülkede liderliği elinde bulunduran Konya Ovası, temel gıdada 8 kalemdeki üretimin yüzde 15'ini tek başına karşılıyor.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını, tarımsal üretimin ve gıdanın stratejik önemini artırdı.

Tarımsal üretimiyle nüfusunun 6 katını besleyecek kapasitedeki kentte, sektör paydaşları, pandemi sürecinde önemi bir kat daha artan tarımsal üretimde sorun yaşanmayacağını belirtti.

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, Konya'da 2,2 milyon hektar arazide bitkisel üretim yapıldığını söyledi.

Çevik'in verdiği bilgilere göre, gıdanın temeli sayılan birçok ürünün arzında Konya birinci sırada yer alıyor. Hububat, bakliyat, şeker pancarı, et ve süt üretimiyle kent ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Koronavirüs sürecinde sorun yaşanmaması adına Konya Ovası'nda üretim ve ticaretin durmaması için gerekli tedbirler alındı.

"Kapıları kapatsak 83 milyona yetecek buğdayımız, gıdamız var"

Konya Ticaret Borsası Başkanı Çevik, "Borsa olarak üreticinin malının değerinde satılması için tedbirler aldık. Beslenme ve gıda arzının sekteye uğratılmaması için gerekli her türlü çaba gösterildi. Bazı ülkelerdeki marketlerde yaşanan manzaralar ve rafların boşalması gibi sorunlar ülkemizde yaşanmadı. Buğday ekiminde yüzde 3 ila 6 artış görünüyor. Türkiye'nin ürettiği buğday tüketimi karşılar. Bütün kapıları kapatsan 83 milyona yetecek buğdayımız, gıdamız ve her şeyimiz var hamdolsun." dedi.

Tarımsal üretimiyle Konya, nüfusunun 6 katını besliyor

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Murat Akbulut da Konya'nın ülke tarımına katkısının yüksek olduğunu dile getirdi.

Konya'nın, ülkenin yüzde 2,5'ine tekabül eden nüfusuna karşılık 12 milyona yetecek gıda arzı sağladığını söyleyen Akbulut, şöyle devam etti:

"8 üründe ülke ortalamasının yüzde 10'undan fazlasını Konya'mız üretiyor. Pancarda 35 milyon, buğdayda 2 milyon, fasulyede 50 bin, mısırda 700 bin ton üretim var. Büyükbaş hayvan varlığında birinciyiz. Sütte de 1 milyon tonun üzerinde üretim sağlanıyor. Ortalama yüzde 15 civarında bitkisel üretim Konya'dan karşılanıyor. Konya, nüfusunun yanı sıra Ankara ve İzmir'i besleyecek üretim arzına sahip. Bu açıdan Konya'nın tarımsal üretim açısından yerini daha iyi anlayabiliriz. Bunu 2-3 katına çıkarabiliriz. Üretim için en önemli unsur sudur. 2,2 milyon hektar arazinin 600 bin hektarını sulayabiliyoruz."