İzmir'deki suç örgütünün başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın değişik ülkelerindeki yabancıları dolandırdığı elde ettikleri suç gelirlerini kuryelerle Türkiye'ye getirdikleri belirlendi.

İzmir'de 5 farklı bölgede ofis açan şüplelilerin zaman zaman adreslerini değiştirdikleri bu ofislere, mesaiye gider gibi gittikleri tespit edildi.

Yİne aynı gerekçe: Suça karıştınız

Birçoğu Türk asıllı Alman vatandaşı olan şüphelilerin, İzmir'deki bu ofislerden telefonla aradıkları Alman vatandaşlarını, "Suça karıştınız. Polis olarak sizi güvence altına alacağız" diyerek ikna ettikleri ve paralarını aldıkları ortaya çıktı.

500 milyon lira değerinde gayrimenkule el konuldu

Örgüt üyelerinin, Türkiye getirdikleri paralarla, gayrimenkul aldıkları ve şirket açtıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında örgüt üyelerine ait biri inşaat halinde toplam 150 milyon lira değerindeki 3 otel, lüks semtlerde değeri 200 milyon liraya yakın 87 gayrimenkul, değişik marka ve modelde değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 41 araç bulunduğu tespit edildi.

Evleri banka gibi



Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 1,5 milyon avro, 200 bin dolar, 150 bin lira ile 5 kilograma yakın altın, 20-25 Rolex marka kol saati, 5 değişik çap ve ebatlarda ruhsatsız silah ele geçirildi.



Ekiplerce, toplam 500 milyon lira değerinde gayrimenkul, araç, altın, değerli saat ve nakit paraya el konuldu. Operasyonda 35 şüpheli yakalandı.

Polis, adreslere "COVID denetimi yapacağız" diye girdi



İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, dün düzenlediği operasyona 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaparak hazırlandığı öğrenildi.

Çevik Kuvvet ile Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle 250 polisin katılımıyla İzmir'deki 48 adrese düzenlenen operasyonda, polisin adreslere "COVID-19 denetimi yapıyoruz" diyerek girdiği ve şüphelileri gözaltına aldığı kaydedildi.