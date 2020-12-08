Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 23:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'nde minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Fatih Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde iki otomobil Yukarı Yuvacık mevkisinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Kazada sürücüler ile minibüs ve otobüsteki 4 kişi yaralandı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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