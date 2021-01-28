Çatalzeytin ilçesinde erik ağacı hem çiçek açtı hem de meyve verdi. Çatalzeytin Merkez Mahallesi Muhtarı Yasin Korkmaz ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi.

Korkmaz, "Eskiden bu dönemlerde 50-60 santimetreye kadar kar olurdu. Böylesi ilk defa oluyor. Yaşlılara sordum, daha önce oldu mu diye? Biz de ilk kez görüyoruz dediler. Ağaçta şu anda 10 tane erik var. Bir tarafından açıyor bir tarafından da meyve veriyor."

Mahalle sakinlerinden Ergun Usta da ilk kez böyle bir duruma şahit olduğunu anlattı:

"Eskilerin deyimiyle zemheri ayındayız. Zemheri kara kışın en sert geçtiği dönemdir. Bu sene ocak ayında 23 dereceyi bulan sıcaklık oldu. Ağacımız yalancı bahara kandı, çiçek açtı, meyve verdi. 65 yaşındayım, bu mahallede doğdum büyüdüm, böyle bir şey görmedim."