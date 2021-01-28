Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 11 bin 500 korsan kitaba el konuldu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, bandrolsüz olduğu belirlenen 11 bin 500 kitap ele geçirildi.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir adreste bandrolsüz kitap depolandığı ve satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında adrese baskın düzenleyen ekipler, iş yeri sahibi H.N.'yi gözaltına aldı. Adresteki aramada bandrolsüz olduğu belirlenen 11 bin 500 kitap ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.N, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.
Etiketler: İstanbul
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